Ausblick: Implantica A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Implantica A präsentiert in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,081 EUR gegenüber -0,450 SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 0,6 Millionen EUR für Implantica A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 8,4 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,363 EUR, gegenüber -3,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,0 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at