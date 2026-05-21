Implantic a Aktie
WKN DE: A2QCUH / ISIN: SE0014855029
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21.05.2026 07:01:06
Ausblick: Implantica A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Implantica A präsentiert in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,081 EUR gegenüber -0,450 SEK im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 0,6 Millionen EUR für Implantica A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 8,4 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,363 EUR, gegenüber -3,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,0 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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