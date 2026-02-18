Ausblick: Implantica A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Implantica A wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,150 SEK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,0 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,1 Millionen SEK erzielt wurde.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,260 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,890 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 2,0 Millionen EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 22,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at