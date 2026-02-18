Implantic a Aktie
WKN DE: A2QCUH / ISIN: SE0014855029
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Implantica A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Implantica A wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,150 SEK je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,0 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,1 Millionen SEK erzielt wurde.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,260 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,890 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 2,0 Millionen EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 22,1 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Implantica AG (A) Swedish Depositary Receipt Repr 1 Sh -A-
|
18.02.26
|Ausblick: Implantica A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Implantica A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Implantica A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Implantica A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Implantica AG (A) Swedish Depositary Receipt Repr 1 Sh -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.