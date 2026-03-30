Ausblick: Imunon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Imunon wird am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -1,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,000 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -7,127 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -21,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at