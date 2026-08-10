Imunon Aktie
WKN DE: A41CNR / ISIN: US15117N7012
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Imunon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Imunon gibt am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Imunon für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,868 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,870 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Imunon mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,830 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imunon Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Imunon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Imunon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Imunon Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Imunon Inc Registered Shs
|1,37
|0,00%