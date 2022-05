Ausblick: IMV öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IMV lässt sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IMV die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,173 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei IMV noch ein Verlust pro Aktie von -0,121 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,0 Millionen CAD aus – eine Minderung von 75,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte IMV einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,646 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,619 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,4 Millionen CAD, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at