Ausblick: Incap präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Incap wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,166 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 53,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 121,1 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 55,7 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,455 EUR je Aktie, gegenüber 0,770 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 215,1 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 230,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at