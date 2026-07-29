Incap Aktie
WKN: 916668 / ISIN: FI0009006407
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Incap präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Incap wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,163 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Incap einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 73,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,3 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,669 EUR im Vergleich zu 0,470 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 278,7 Millionen EUR, gegenüber 214,6 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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