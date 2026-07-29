Ausblick: Incap präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Incap wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,163 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Incap einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 73,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,669 EUR im Vergleich zu 0,470 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 278,7 Millionen EUR, gegenüber 214,6 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at