Incap Aktie
WKN: 916668 / ISIN: FI0009006407
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Incap stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Incap veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,158 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 12,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Incap 0,140 EUR je Aktie vermeldete.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 40,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 51,8 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Incap für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 72,6 Millionen EUR aus.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,592 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 280,3 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 214,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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