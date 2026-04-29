Ausblick: Incap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Incap wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,175 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Incap in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 62,7 Millionen EUR im Vergleich zu 52,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,825 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,470 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 299,7 Millionen EUR, gegenüber 214,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at