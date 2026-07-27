Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Incyte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Incyte lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Incyte die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,22 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,04 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie, gegenüber 6,41 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 5,74 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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