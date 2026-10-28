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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Incyte öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Incyte lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Incyte die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Incyte im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,934 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,11 USD je Aktie gewesen.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,47 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,41 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,93 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,14 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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