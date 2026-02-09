Incyte Aktie

WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Incyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Incyte gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Incyte 1,02 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Incyte 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,35 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Incyte 1,18 Milliarden USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,75 USD, gegenüber 0,150 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 4,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,24 Milliarden USD generiert wurden.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
