Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Incyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Incyte gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Incyte 1,02 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Incyte 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,35 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Incyte 1,18 Milliarden USD umsetzen können.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,75 USD, gegenüber 0,150 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 4,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,24 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incyte Corp.
|
07:01
|Ausblick: Incyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.01.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Optimismus in New York: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Incyte Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Incyte Corp.
|91,12
|-0,55%