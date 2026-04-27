Ausblick: Incyte verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Incyte gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,33 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,800 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Incyte im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,93 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,41 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 5,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at