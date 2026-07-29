Ausblick: Indegene mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indegene gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,63 INR gegenüber 4,86 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Indegene im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,65 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 39,95 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,15 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 16,72 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 43,57 Milliarden INR, gegenüber 35,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at