Indegene Aktie
WKN DE: A40MAL / ISIN: INE065X01017
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Indegene präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Indegene stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,77 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 37,29 Prozent auf 11,04 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,95 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,72 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 44,64 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 35,11 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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