Ausblick: Independence Contract Drilling gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Independence Contract Drilling präsentiert in der am 02.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Independence Contract Drilling für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,113 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Independence Contract Drilling im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 55,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 95,06 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,810 USD, gegenüber -7,720 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 182,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 88,0 Millionen USD generiert wurden.

