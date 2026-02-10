Ausblick: Independence Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Independence Realty Trust präsentiert am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,086 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,55 Prozent auf 169,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Independence Realty Trust noch 161,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,186 USD, gegenüber 0,170 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 660,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 640,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at