Ausblick: Independence Realty Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Independence Realty Trust lädt am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Independence Realty Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,025 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent auf 166,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,127 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 673,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 657,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at