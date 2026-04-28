Independence Realty Trust Aktie

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WKN DE: A1W64V / ISIN: US45378A1060

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Independence Realty Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Independence Realty Trust veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,022 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 166,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 161,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,155 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 676,1 Millionen USD, gegenüber 657,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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