Ausblick: Independence Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Independence Realty Trust wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,045 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Independence Realty Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,147 USD aus. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 676,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 657,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net