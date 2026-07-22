Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Independent Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Independent Bank wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,844 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 60,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 78,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, gegenüber 3,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 254,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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