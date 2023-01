Ausblick: Independent Bank Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Independent Bank Group präsentiert in der am 23.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Independent Bank Group ebenfalls ein EPS von 1,28 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,80 Prozent auf 162,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Independent Bank Group noch 147,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD im Vergleich zu 5,24 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 620,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 586,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at