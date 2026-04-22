Ausblick: Independent Bank legt Quartalsergebnis vor

Independent Bank wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,788 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Independent Bank ein EPS von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 23,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 76,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,7 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,49 USD je Aktie, gegenüber 3,27 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 252,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 315,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at