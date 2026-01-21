Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Independent Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Independent Bank lässt sich am 22.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Independent Bank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,65 USD je Aktie gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Independent Bank in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 249,6 Millionen USD im Vergleich zu 246,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD im Vergleich zu 4,52 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 853,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 978,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)

Analysen zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)

Aktien in diesem Artikel

Independent Bank Corp. (Massachusetts)

