Ausblick: Independent Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Independent Bank wird am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,842 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 58,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 31,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,30 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,16 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 229,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 320,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at