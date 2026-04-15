Independent Bank Aktie

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WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Independent Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Independent Bank gibt am 16.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Independent Bank in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 251,1 Millionen USD im Vergleich zu 243,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,44 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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