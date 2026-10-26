IndiaMART InterMESH Aktie
WKN DE: A2P5N5 / ISIN: INE933S01016
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: IndiaMART InterMESH informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IndiaMART InterMESH lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 21,14 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 53,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 13,77 INR erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IndiaMART InterMESH in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 4,24 Milliarden INR im Vergleich zu 3,91 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 92,41 INR, wohingegen im Vorjahr noch 79,07 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,03 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,69 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
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