Ausblick: IndiaMART InterMESH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IndiaMART InterMESH gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass IndiaMART InterMESH im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,37 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 30,14 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,17 Prozent auf 3,98 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 90,46 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 91,84 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 15,49 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 13,88 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at