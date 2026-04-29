IndiaMART InterMESH Aktie
WKN DE: A2P5N5 / ISIN: INE933S01016
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: IndiaMART InterMESH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IndiaMART InterMESH gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass IndiaMART InterMESH im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,37 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 30,14 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,17 Prozent auf 3,98 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 90,46 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 91,84 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 15,49 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 13,88 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IndiaMART InterMESH Ltd Registered Shs 144A Reg S
|
29.04.26
|Ausblick: IndiaMART InterMESH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Ausblick: IndiaMART InterMESH veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IndiaMART InterMESH Ltd Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|IndiaMART InterMESH Ltd Registered Shs 144A Reg S
|2 141,40
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.