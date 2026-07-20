Ausblick: IndiaMART InterMESH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IndiaMART InterMESH wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 20,95 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei IndiaMART InterMESH noch ein Gewinn pro Aktie von 25,59 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,10 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 92,08 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 79,07 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,09 Milliarden INR, gegenüber 15,69 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at