IndiaMART InterMESH Aktie

IndiaMART InterMESH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P5N5 / ISIN: INE933S01016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 07:01:06

Ausblick: IndiaMART InterMESH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IndiaMART InterMESH wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 20,95 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei IndiaMART InterMESH noch ein Gewinn pro Aktie von 25,59 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,10 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 92,08 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 79,07 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,09 Milliarden INR, gegenüber 15,69 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IndiaMART InterMESH Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu IndiaMART InterMESH Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IndiaMART InterMESH Ltd Registered Shs 144A Reg S 1 913,30 -1,91% IndiaMART InterMESH Ltd Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen fester - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendieren dürfte, wird bei den deutschen Nachbarn ein minimales Plus erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen