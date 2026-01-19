Ausblick: IndiaMART InterMESH veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

IndiaMART InterMESH gibt am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 20,84 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte IndiaMART InterMESH 20,18 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,44 Prozent auf 3,95 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte IndiaMART InterMESH noch 3,54 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 85,33 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 91,84 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 15,47 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 13,88 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at