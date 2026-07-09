Ausblick: Indian Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indian Bank öffnet am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,15 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Indian Bank noch 16,90 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 52,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 89,63 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 189,06 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 96,57 INR, gegenüber 86,89 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 407,35 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 784,38 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at