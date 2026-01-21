Indian Bank Aktie

Indian Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MMDC / ISIN: INE562A01011

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Indian Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indian Bank stellt am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 22,95 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 21,60 INR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 49,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 181,68 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 91,61 Milliarden INR aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 89,18 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 83,61 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 365,84 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 719,16 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

