Indian Energy Exchange Aktie
WKN DE: A2N72K / ISIN: INE022Q01020
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Indian Energy Exchange legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Indian Energy Exchange äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,50 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,39 INR je Aktie erzielt worden waren.
Indian Energy Exchange soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,03 INR, gegenüber 5,54 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 6,84 Milliarden INR im Vergleich zu 6,16 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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