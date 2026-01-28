Ausblick: Indian Energy Exchange präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indian Energy Exchange wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,21 INR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,45 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 9,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Indian Energy Exchange einen Umsatz von 1,32 Milliarden INR eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,46 INR je Aktie, gegenüber 4,83 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,08 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 5,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at