Ausblick: Indian Energy Exchange zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Indian Energy Exchange veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,36 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,55 Milliarden INR – ein Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indian Energy Exchange 1,42 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,10 INR je Aktie, gegenüber 5,54 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 6,84 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 6,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at