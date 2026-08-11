Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indian Railway Catering And Tourism wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Indian Railway Catering And Tourism noch ein Gewinn pro Aktie von 4,13 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Indian Railway Catering And Tourism 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,70 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Indian Railway Catering And Tourism 11,60 Milliarden INR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 19,36 INR je Aktie, gegenüber 17,42 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 56,62 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 52,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at