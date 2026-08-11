Indian Railway Catering And Tourism Corporation Aktie

Indian Railway Catering And Tourism Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C56W / ISIN: INE335Y01020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indian Railway Catering And Tourism wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Indian Railway Catering And Tourism noch ein Gewinn pro Aktie von 4,13 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Indian Railway Catering And Tourism 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,70 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Indian Railway Catering And Tourism 11,60 Milliarden INR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 19,36 INR je Aktie, gegenüber 17,42 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 56,62 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 52,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs 523,00 0,72% Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen