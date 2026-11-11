Indian Railway Catering And Tourism Corporation Aktie

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WKN DE: A3C56W / ISIN: INE335Y01020

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism legt Quartalsergebnis vor

Indian Railway Catering And Tourism öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen, dass Indian Railway Catering And Tourism für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Indian Railway Catering And Tourism im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,32 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,26 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,71 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 17,42 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,61 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 52,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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