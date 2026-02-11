Indian Railway Catering And Tourism Corporation Aktie
WKN DE: A3C56W / ISIN: INE335Y01020
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism präsentiert Quartalsergebnisse
Indian Railway Catering And Tourism präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,35 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Indian Railway Catering And Tourism 4,26 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Indian Railway Catering And Tourism in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 13,05 Milliarden INR im Vergleich zu 12,25 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,72 INR, gegenüber 16,44 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 50,50 Milliarden INR im Vergleich zu 46,75 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Indian Railway Catering And Tourism verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.