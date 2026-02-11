Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism präsentiert Quartalsergebnisse

Indian Railway Catering And Tourism präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,35 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Indian Railway Catering And Tourism 4,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Indian Railway Catering And Tourism in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 13,05 Milliarden INR im Vergleich zu 12,25 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,72 INR, gegenüber 16,44 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 50,50 Milliarden INR im Vergleich zu 46,75 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

