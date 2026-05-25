Indian Railway Catering And Tourism Corporation Aktie

Indian Railway Catering And Tourism Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C56W / ISIN: INE335Y01020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.05.2026 07:01:06

Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indian Railway Catering And Tourism wird am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,55 INR aus. Im letzten Jahr hatte Indian Railway Catering And Tourism einen Gewinn von 4,48 INR je Aktie eingefahren.

Indian Railway Catering And Tourism soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,96 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,89 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 16,44 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 51,53 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 46,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten