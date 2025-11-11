Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indian Railway Catering And Tourism stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,85 INR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,47 Prozent auf 11,75 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,33 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,44 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 52,36 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 46,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at