Indian Renewable Energy Development Agency Aktie

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WKN DE: A3E323 / ISIN: INE202E01016

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29.05.2026 07:01:06

Ausblick: Indian Renewable Energy Development Agency informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indian Renewable Energy Development Agency äußert sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Indian Renewable Energy Development Agency im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,87 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 52,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 9,14 Milliarden INR gegenüber 19,13 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 7,10 INR je Aktie, gegenüber 6,32 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 35,00 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 66,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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