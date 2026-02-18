indie Semiconducto a Aktie
WKN DE: A3CSBE / ISIN: US45569U1016
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: indie Semiconductor A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
indie Semiconductor A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,067 USD. Das entspräche einem Gewinn von 62,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,180 USD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,55 Prozent auf 57,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,283 USD, gegenüber -0,760 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 216,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 216,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu indie Semiconductor Inc Registered Shs -A-
|
18.02.26
|Ausblick: indie Semiconductor A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: indie Semiconductor A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: indie Semiconductor A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: indie Semiconductor A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu indie Semiconductor Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|indie Semiconductor Inc Registered Shs -A-
|2,89
|-6,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.