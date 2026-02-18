Ausblick: indie Semiconductor A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

indie Semiconductor A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,067 USD. Das entspräche einem Gewinn von 62,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,180 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,55 Prozent auf 57,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,283 USD, gegenüber -0,760 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 216,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 216,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at