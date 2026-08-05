indie Semiconductor Aktie
WKN DE: A3CSBE / ISIN: US45569U1016
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: indie Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
indie Semiconductor wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,052 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 62,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,158 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,730 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 265,7 Millionen USD, gegenüber 217,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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