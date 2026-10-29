Indigo Paints Aktie
WKN DE: A2QM6Q / ISIN: INE09VQ01012
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Indigo Paints gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Indigo Paints gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,70 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,27 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Indigo Paints in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,65 Milliarden INR im Vergleich zu 3,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,25 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 30,44 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,76 Milliarden INR, gegenüber 14,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indigo Paints Ltd Registered Shs 144A Reg S
|
29.10.26
|Ausblick: Indigo Paints gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Indigo Paints öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Indigo Paints Ltd Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Indigo Paints Ltd Registered Shs 144A Reg S
|998,10
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.