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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Indigo Paints öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indigo Paints wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 5,65 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,44 INR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,09 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Indigo Paints für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,65 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,98 INR im Vergleich zu 30,44 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 16,48 Milliarden INR, gegenüber 14,05 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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