Indigo Paints Aktie
WKN DE: A2QM6Q / ISIN: INE09VQ01012
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Indigo Paints vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Indigo Paints wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 7,35 INR je Aktie gegenüber 7,56 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,31 Prozent auf 3,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,14 INR, gegenüber 29,76 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 13,97 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 13,38 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
