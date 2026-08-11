Indiqube Spaces Aktie

Indiqube Spaces für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE06ST01018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Indiqube Spaces präsentiert Quartalsergebnisse

Indiqube Spaces wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,420 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,10 Prozent erhöht. Damals waren -2,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 30,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,24 Milliarden INR gegenüber 3,24 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 INR, gegenüber -5,280 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 18,48 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 14,51 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Indiqube Spaces Limited Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Indiqube Spaces Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Indiqube Spaces Limited Registered Shs 184,80 3,41% Indiqube Spaces Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen