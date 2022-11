Ausblick: Indiva verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indiva wird am 22.11.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 10,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 29,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,040 CAD im Vergleich zu -0,110 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 40,7 Millionen CAD, gegenüber 32,5 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at