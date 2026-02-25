Ausblick: Indivior Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Indivior Pharmaceuticals lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass Indivior Pharmaceuticals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,674 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 298,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 305,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,19 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,19 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

