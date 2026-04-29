Ausblick: Indivior Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indivior Pharmaceuticals präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,660 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 272,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 266,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD im Vergleich zu 1,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at